Couleurs de Nice et de la Côte d'Azur

Mougins est un site occupé dès la Préhistoire. A l'époque romaine, le site est une étape sur la via Julia Augusta qui unit le Sud de la Gaule (Fréjus, Antibes, Nice) à l'Italie. Au Moyen Age, Mougins est un village qui s'ordonne autour de l'église paroissiale Saint-Jacques : son développement repose sur l'agriculture et l'artisanat. Il est administré par les abbés de Lérins jusqu'à la Révolution.

A la Révolution, le village se dote d'un Conseil municipal élu. Il se développe grâce au tourisme et à l'arrivée du chemin de fer, tout proche, à Cannes. Au XX° siècle, Mougins prend sa configuration actuelle, Mougins Centre, Mougins Est, Mougins Sud, Mougins Ouest et Mougins le Haut. Il accueille de nombreux galeristes, des chefs étoilés et un illustre peintre, au mas Notre-Dame-de-Vie, Pablo Picasso.

C'est un village résidentiel de Cannes très prisé où de nombreuses personnalités du monde des affaires, de la politique et du spectacle ont leurs habitudes, parmi elles, Christian Dior, François Hollande, Franck Dubosc, Patrick Vieira et la famille Guinness.

