Grimaud, site perché dans le golfe de St Tropez

Interview de Cecyl Tarlier, Président des Guides Sud Provence et des Guides de France, à propos de Grimaud, sublime village du golfe de Saint Tropez.

Les Guides de France vous font découvrir les plus beaux villages perchés de la Côte d'Azur. Aujourd'hui, ils évoquent l'histoire de Grimaud, dans le golfe de Saint Tropez. Grimaud est un site en hauteur et protégé par un château. Au XX° siècle, les habitants investissent le front de mer après avoir asséché les marécages. François Spoerry fait construire l'une des plus belles marinas d'Europe : il crée Port Grimaud.

