L'île Ste Marguerite et ses différentes époques.

Aujourd'hui nous découvrons l'une des îles les plus fascinantes de la Côte d'Azur, l'île Sainte Marguerite, au large de Cannes. Cécyl Tarlier, Président des Guides de France et des Guides Sud Provence.

Les Guides de France regroupent des guides professionnels qui sont toutes et tous titulaires de la carte de guide conférencier délivrée par le Ministère de la Culture et du Tourisme.

Aujourd'hui, les Guides de France vous emmènent à Cannes, et plus précisément sur l'île Sainte Marguerite. Ils vous en retracent l'histoire et vous en présentent le patrimoine bâti. Celui-ci a été conçu par Richelieu, puis exécuté par Vauban.

A côté du fort royal construit par le ministre de Louis XIV, une prison a été ouverte en 1685. Elle a connu différents prisonniers, comme les Huguenots, le masque de fer ou encore les musulmans d'Algérie qui se sont opposés à la colonisation française en 1843 lors de la bataille de la Smala.

La prison a fermé ses portes en 1914.

