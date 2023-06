Pôle Emploi recrute un monteur / monteuse. Type de contrat à durée indéterminée 35H.

Monteur de panneaux isothermes - FRIGORISTE H/F

Vous serez recruté(e) sur un poste de Monteur / Monteuse pour venir renforcer les équipes. Vous travaillerez en équipe sur différents chantiers dans la France entière. Tous les frais sont pris en charge par la société sous forme de forfait mensuel (sur fiche de paie) sous régime du barème URSSAF.

Vos principales missions : - Déchargement de camion ; - Mise en place de plafonds et cloisons des laboratoires type panneau Sandwich ; - Pose de menuiserie ; - Manutention et pose des verres dans les cloisons ; - Manutention à la main de tous les matériaux composant les cloisons amovibles ; - Finitions. Prise de poste rapide et formation en interne.

Type de contrat à durée indéterminée

Durée du travail 35H Travail en journée

Semaine de 4 jours sauf exception Salaire

Salaire brut : selon profil

Déplacements : quotidiens zone nationale

Expérience

2 ans. Cette expérience est indispensable

Formation