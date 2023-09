Pour Chamborand un poste d'agent de fabrication

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission intérim au plus tôt sur la commune de Chamborand en mission intérim dans une entreprise spécialisée dans la fabrication industrielle de câbles acier.

Description du poste :

Directement rattaché(e) aux équipes déjà en place sur l'ensemble de la chaîne de fabrication, vous avez pour missions de :

- veiller au bon déroulement des différentes étapes de la production tout en respectant les procédures et règles de sécurité.

- fabrication de câbles acier de tous diamètres

- être en charge de l'approvisionnement de la machine

- assurer la transformation et équipement au moyen d'accessoires pour toute application de commandes à distance(frein,tirette,mécanisme)

- la mise au point de la technique de préformation sur les petits câbles en très fins fils

- réaliser les contrôles visuels et de calibres et procédez à la mise en carton et emballage.

Profil :

Titulaire d'un diplôme ou d'un niveau CAP / BEP / BAC PRO , vous possédez une première expérience en industrie au sein d'une ligne de production.

Amplitude horaires 4h30-12h30/ 12h30-20h30

Ce poste nécessite un respect des règles d'hygiène, de sécurité et de qualité.

A compétences égales ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

Contact :

Randstad

Agence Industries

28 Avenue d'Auvergne

23000 GUERET

T+ 33 (0) 05-55-52-84-05