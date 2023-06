Un poste d'extrudeur est à pourvoir dans le cadre d'une mission intérim

Randstad recherche un extrudeur (F/H).

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission intérim de 1 mois renouvelable.

Description du poste :

Sous la responsabilité du Responsable de production, vos missions sont :

- réceptionner les billes plastiques (contrôle de la conformité et de la quantité)

- assurer les opérations nécessaires au démarrage des machines

- alimenter en matières premières et garantir les réglages

- assurer une surveillance permanente de la production des bouteilles pour détecter d'éventuelles anomalies

- effectuer les stocks de granules dans les silos

- assurer la traçabilité des matières premières et des bouteilles tout au long de la chaine de production

Profil :

Idéalement vous avez des connaissances en plasturgie ou une première expérience dans un domaine équivalent.

Vous travaillez du lundi au vendredi en horaires de 3x8.