De formation CAP à BTS en usinage : opérateur sur machines à commandes numériques

A pourvoir un poste pour un opérateur sur commande numérique (h/f) pour une longue mission selon les besoins

Vous travaillerez sur une machine de type ARIES 222-C. Vous devrez faire des programmations de code G, de l’usinage de pièces, le contrôle qualité de la pièce avec les outils de mesure ( Pied à coulisse), l’enregistrement simple de données de production sur informatique, la lecture de plans, vous effectuez les réglages initiaux, l'usinage des pièces et contrôler la qualité des pièces, enregistrez et assurer une traçabilité des opérations de production, gérez les temps de production en appliquant les consignes de production ainsi que les procédures et cahier des charges définis.

Profil :

Formation de niveau CAP à BTS en usinage ( opérateur sur machines à commandes numériques)

Connaissance sur la machine commande numérique et connaissance sur les outils de mesure

Vous disposez d’un sens relationnelle et vous savez vous intégrez dans une équipe

Rigueur et polyvalence vous permettront de mener à bien vos missions.

Être Autonome

Poste à pourvoir rapidement.

Contact : ADECCO Guéret : Tél. +33 (0)5.55.52.40.58