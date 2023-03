Une mission en intérim à Boussac pour un agent de fabrication H/F

Titulaire d'un diplôme ou d'un niveau CAP / BEP / BAC PRO en usinage, vous possédez une première expérience significative sur un poste similaire en industrie.

Pour une entreprise spécialisée dans la création et le montage de charpentes métalliques l'agence Randstad de Guéret recherche pour son client un agent de fabrication (H/F).

Ce poste est basé à Boussac, et est à pourvoir dans le cadre d'une mission intérim de une semaine renouvelable.

Description du poste :

Directement rattaché (e) aux équipes en place, vos missions seront :

- Lecture de plans et documents techniques(document de production nomenclature, fiche de sortie acier, dossier de mise en barre et plans des pièces réalisées

- Usinage de pièces d'acier en série à l'aide de machine à commandes numériques(poutrelle IPE, TC,UPN

- Evacuation des pièces du banc machine à l'aide d'un pont roulant

- Contrôle des pièces (qualitatif et quantitatif)

- Entretenir sa zone de travail

Profil :

Titulaire d'un diplôme ou d'un niveau CAP / BEP / BAC PRO en usinage, vous possédez une première expérience significative sur un poste similaire en industrie.

Le Caces R484 Pont roulant est souhaité dans l'idéal ainsi que des connaissances dans les profils d'aciers.

Caces R489 chariot motorisé peut également être un plus sur le poste de travail.

Ce poste nécessite un respect des règles de sécurité et de qualité.

Travail en 3x8 ou de journée.

Vous êtes autonome, minutieux et pouvez être amené à être force de proposition sur votre poste de travail.

Contact :

Agence Randstad Guéret

28 Av d'Auvergne

23000 GUERET

Tel : 05 55 52 84 05

Port : 07 63 72 42 33