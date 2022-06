Des faits-divers glaçants racontés par ceux qui les ont vécus : avec “Crimes et témoignages” plongez-vous dans des histoires terrifiantes et dramatiques et explorez, avec France Bleu, l’onde de choc générée par ces crimes. Un podcast à écouter à partir du 7 juillet sur francebleu.fr et l'application Radio France.

Comment Alexandre, 14 ans, a-t-il disparu un soir d’été à Pau ? Qu’est-ce qui a poussé deux copines de collège de Kelly à la laisser pour morte dans une maison abandonnée de leur village du Doubs ? En Alsace, la femme du docteur Muller s’est-elle vraiment suicidée ? Comment les enquêteurs ont-ils su que l’incendie mortel de Lannion était en fait criminel ? Qu’est-il arrivé à la jeune Karine dans le pays de Bitche ? Avec “Crimes et témoignages”, partez sur la trace des faits divers racontés par ceux qui les ont vécus. Production : France Bleu Alsace, France Bleu Armorique, France Bleu Béarn Bigorre, France Bleu Besançon, France Bleu Lorraine Nord.

Voix intro et outro : Gilles Lenoir

Identité sonore : Hervé Boulay

Visuels : atelier graphique – Louise Aubin

Documentaliste INA : Sophie Henocq

Cheffe de projet : Bénédicte Courret “Crimes et témoignages” : à partir du 7 juillet, un podcast original France Bleu, à écouter sur les applications "Ici" par France Bleu et France 3 et Radio France. Vous pourrez aussi les retrouver en réécoute sur cette page.