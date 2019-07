's Rezapt vum tràditionnele itàlianer Pesto

• 50 g de basilic ( ou lorsque c'est la saison d'ail des ours )

• 40 g de pignons • 1 gousse d'ail • 100 g de parmesan • 8 cl d'huile d'olive • gros sel.

Effeuillez et lavez le basilic frais. Séchez-le soigneusement. Déposez les feuilles de basilic avec les pignons de pin, l'ail épluché et dégermé et le parmesan dans le bol d’un robot ( ou mieux travaillez à la main dans un mortier , cela changera tout ! ;) )

Salez au gros sel. Mixez le tout, en incorporant peu à peu l’huile d’olive, jusqu’à obtenir une texture homogène et à peu près lisse. Consommez dans les 3 jours.

A gueter !