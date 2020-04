Une brasserie artisanale à Verneuil en Halatte dans l'Oise

Au Coeur du Malt, Brasserie artisanale et indépendante située à Verneuil en Halatte, se spécialise dans la bière de dégustation non filtrée et refermentée en bouteille. Créée en décembre 2016 par Jacques Sicsic, entrepreneur passionné, Au Coeur du Malt est une brasserie artisanale moderne qui respecte les traditions brassicoles

Pastilla de Lapin à la Bière Blonde Gustave

Dorian Wicart chef de La Grange aux loups dévoile son accord met/blonde de l'été

Ingrédients (pour 4 personnes)

0.250kg épaule de lapin coupé en morceaux

50 cl de bière blonde Gustave

2 tranches de pain d'épices 60 g environ

huile

2 oignons

2 feuilles de laurier ou 1 cuillère à soupe de thym effeuillé

sel & poivre

4 feuilles de brick

20g de beurre fondu

Temps de préparation 20mn / Temps de cuisson 1H

Faites chauffer l'huile, dans une cocotte à fond épais. Faites dorer les morceaux de lapin à, feu moyen, sur toutes leurs faces.

Etape 2 : Remplacez-les par les oignons et les lardons, et faites-les revenir pendant 5 à 10 minutes, à feux doux.

Etape 3 : Remettre les morceaux de lapin dans la cocotte, ajoutez le laurier, les pruneaux, le pain d'épices émietté, et la bière Blonde Gustave.

Etape 4 : Couvrez, et laisser cuire 1 heure, à feu doux.

Etape 5 : Émiettez la chair de lapin dans un saladier et ajoutez les fruits secs hachés. Beurrez un petit ramequin et disposez au fond une feuille de pâte à brick beurré.

Etape 6 : Disposez la farce au centre et repliez la pastilla. Démoulez la pastilla et renouvelez l'opération 3 fois. Cuisez vos pastillas une dizaines de minutes dans un four chaud à 180°C.

Servez vos pastillas avec une belle salade verte.