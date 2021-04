COMPOTE MERINGUEE pour raconter la belle histoire des compotes

COMPOTE MERINGUEE

Une recette sucrée ou salée. A l’origine la compote est une bouillie de fruits ou de légumes ou de viande ou de poisson ou d’aliments mélangés. Bouillie veut donc dire des aliments bouillis puis écrasés ou hachés finement MAIS pour avoir l’appellation COMPOTE ils doivent rester HUMIDES et SOUPLES !

Pour cette recette, j’ai choisi un mélange de légumes –chou-fleur, blettes et carottes- accompagné d’une meringue salée. Mais chacun peut la faire avec la compote de son choix, pommes, poires, ananas, fraises, etc. ou d’autres légumes que ceux proposés dans la recette ou de la volaille cuite et réduite en compote (avec de la crème) ou du poisson cuit réduit en compote (avec de la crème) ou...

La compote peut se préparer à l’avance et se réchauffer au four mais la meringue doit se faire à la dernière minute.

Par personne :

2 bouquets de chou-fleur

½ feuille de blette

1 carotte

½ tranche de citron (non traité) finement ciselée ou 1 c à c de jus de citron

Sel et poivre

1 c à c de crème fraîche

1blanc d’œuf à T° ambiante

Facultatif, ½ c à c de cumin en poudre ou ½ c à c de curcuma en poudre

Nettoyer, éplucher, et couper les légumes en petits morceaux. Les placer dans une casserole avec de l’eau à hauteur, saler et poivrer et cuire jusqu’à évaporation de l’eau. Préchauffer 10 min le four TH 7 (210°). Ecraser les légumes au moulin à légumes, ils doivent avoir une consistance plus fluide que celle de la purée. Ajouter le citron et les épices et mélanger. Répartir dans un moule allant au four et enfourner, chauffer 8 à 10 min. Pendant ce temps mettre le blanc d’œuf dans un bol, ajouter 1 p de sel et battre en neige ferme. Ajouter 2 p de sel et poivrer (il est aussi possible d’ajouter 1 ou de p d’1 des épices choisies). Mélanger avec délicatesse, sortir le moule du four (mais ne pas éteindre le four), répartir le blanc d’œuf battu sur la compote, strier le dessus avec les dents d’une fourchette et enfourner à nouveau, cuire 3 min puis mettre en position grill et faire dorer le dessus en surveillant qu’il ne brule pas. Servir chaud. Belle cuisine à tous, régine