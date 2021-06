COURGETTES et AUBERGINES façon REGINE et la découverte de la Ferme de Péchal à Ligneyrac

COURGETTES et AUBERGINES façon Régine

Les aubergines blanches sont plus digestes et ont une saveur plus douce. Les petites courgettes rondes permettent des présentations agréables et passées au four, même la peau se mange !

*Citron confit rapide, ce citron utilisé dans la cuisine du Moyen-Orient, celui qui parfume merveilleusement les tagines, salades et ragouts, celui qui donne du peps à nos préparations, ce citron confit est facile à réaliser. Je vous propose 2 solutions, la rapide et l’autre !

La rapide : partager un citron en 2, puis presser chaque moitié et couper chaque moitié en morceaux. Dans une casserole, placer les morceaux, 2 c à s de jus, 1 c à s de gros sel, 100ml d’eau à T° ambiante. Chauffer jusqu’à ébullition puis baisser la flamme et cuire jusqu’à ce que la peau passe de jaune vif à jaune paille et devienne tendre. Ensuite placer le tout dans un bocal puis prélever et égoutter le citron nécessaire.

Celle à long terme. Placer tous les ½ citrons pressés dans un bocal, ajouter 1 mélange minimum de 100ml d’eau, 2 c à s de vinaigre blanc, 1 c à s de gros sel et remplir avec le même mélange jusqu’à dépasser la hauteur des citrons. Fermer le bocal et le laisser à T° ambiante au moins 1 mois avant utilisation.

Par personne :

1 courgette ronde jaune

½ aubergine blanche

1 œuf

1 c à c de matière grasse

Sel et poivre

Mousse citron, ½ citron confit*

1 c à s d’huile

1 c à s d’estragon ou persil finement émincé

Commencer par la mousse citron. Mixer le citron, le poivrer, ajouter l’huile et mixer à nouveau jusqu’à ce que la mousse ait l’aspect d’une mayonnaise.

Ajouter les herbes, mélanger et réserver.

Eplucher l’aubergine, la couper en fines tranches puis en carrés et réserver. Décalotter la courgette, à l’aide d’1 c à c vider l’intérieur. Si les pépins sont gros et jaunes les ôter sinon les garder puis couper la chair en petits morceaux et réserver. Dans une poêle, à froid, verser la matière grasse, y ajouter l’aubergine, mélanger, saler, poivrer, mélanger. Cuire à feu moyen 5 min puis ajouter la courgette, couvrir et cuire encore 5 min. Découvrir et si trop d’eau, cuire à feu vif jusqu’à évaporation de l’eau. Dans un bol, battre l’œuf, saler et poivrer et le verser dans la poêle, mélanger et cuire 1 à 2 min. ajouter 1 c à c de mousse et mélanger, répartir la préparation dans la courgette évidée, dessus déposer ½ c à c de mousse et proposer la moitié de la mousse dans une coupelle à côté. Servir chaud (si besoin réchauffer au four), Belle cuisine à tous, régine