FRICASSEE de RIS de VEAU pour saluer les restaurateurs qui s’exposent place de la Motte à Limoges.

FRICASSEE de RIS de VEAU

Ne pas avoir peur de cuisiner les ris de veau car vendus par notre boucher ou tripier, ils seront assurément de belle qualité et donc faciles à travailler !Une recette toute simple pour un met qui ne nécessite aucun artifice !

Par personne :

150g de ris de veau

1 c à c de beurre (si possible clarifié)

1 feuille de blette (côte et vert) lavée et émincée

Sel et poivre

Si nécessaire, nettoyer le ris de veau c’est à dire ôter les petits morceaux de gras puis le détailler en morceaux. Dans une cocotte faire fondre le beurre, éteindre, laisser tiédir puis y déposer les morceaux et les retourner afin qu’ils soient complètement enrobés avec la matière grasse. Chauffer et les faire dorer sur chaque face, les retirer. Dans la cocotte, ajouter les blettes, saler et poivrer, remuer, dessus déposer les morceaux de ris, saler et poivrer, couvrir et cuire 25min à feu doux. Servir les ris sur les blettes. Belle cuisine à tous, régine