GAUFRES SALEES SURPRISE pour un 4ème dimanche de l’Avent tout en douceur

GAUFRES SALEES SURPRISE

Pourquoi surprise ? Parce que à part la base qui ne change pas, chacun peut y ajouter ce qu’il veut –à condition que cela aille avec du salé bien entendu !

Alors fromage, autres légumes, jambon, saumon fumé, rillettes, épices, etc., à chacun sa surprise !

Des gaufres à déguster chaudes tièdes ou froides, seules ou en compagnie de sauce tomate vinaigrée, d’une salade verte bien aromatisée, etc.

Pour ceux qui n’ont pas d’appareil à gaufre, la pâte peut être utilisée pour faire des galettes.

Pour 12 gaufres :

300 g de farine

Sel et poivre

3 œufs battus

½ l de lait à T° ambiante au moins 30 min

50 g de beurre fondu

Pour graisser le moule, de la matière grasse

Pour la surprise, 2 c à s d’épinards cuits pressés

2 tranches de ventrèche finement coupées

Dans un bol amalgamer épinards et ventrèche, saler et poivrer et réserver. Dans un saladier, déposer la farine, saler, poivrer et mélanger. Ajouter les œufs et mélanger. Ajouter le beurre et mélanger. Finir en incorporant petit à petit la préparation épinard/ventrèche et bien amalgamer ou une partie du lait en soulevant la pâte qui doit être épaisse comme une pâte à beignet. Chauffer l’appareil à gaufre et les réaliser selon le mode d’emploi de l’appareil. Des gaufres à déguster chaudes tièdes ou froides seules ou en compagnie de sauce tomate vinaigrée, d’une salade verte bien aromatisée, etc.

Belle cuisine à tous,