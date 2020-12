REBLOCHON CORREZIEN et EPINARDS en CROMESQUIS et RENCONTRE avec LE BOIS d’AMALTHEE fromagerie de BRIVE

Cromesquis ? Les Cromesquis sont des boulettes ou des galettes au cœur fondant (et avec ce fromage, ils le seront !) et frits et panés à l’extérieur. Ces cromesquis sont panés avec une pâte à tempura au blé noir ce qui leur donnera un gout différent.

REBLOCHON CORREZIEN et EPINARDS en CROMESQUIS

Cromesquis ? Les Cromesquis sont des boulettes ou des galettes au cœur fondant (et avec ce fromage, ils le seront !), frits et panés à l’extérieur. Ces cromesquis sont panés avec une pâte à tempura au blé noir ce qui leur donnera un gout différent.

*Frais équeutés et cuits ou en conserve (bien rincés) ou surgelés (puis décongelés) les épinards doivent être égouttés et pressés assez longtemps afin qu’ils soient le plus sec possible. Ne pas hésiter à les presser encore et encore !

**Le reblochon corrézien s’appelle Le Chassagnol, il est produit par Joris à Saint Mexant, c’est un fromage à pâte pressée tout comme le Saint Nectaire.

***La farine de blé noir s’allie parfaitement avec les épinards et les fromages à pâte pressée. Elle ne donne pas l’impression de panure mais son rôle « d’enrobeuse » et son gout sont bien présents. Bien entendu, elle peut être remplacée par de la farine de blé.

Par personne :

2 c à s d’épinards cuits et égouttés*

1 c à s de reblochon corrézien ou autre fromage à pâte pressée**

Sel et poivre

Farine de blé noir***

De la matière grasse pour la cuisson

Bien égoutter les épinards et les presser afin qu’ils soient le plus sec possible. Si la peau du fromage est trop épaisse, la retirer, puis couper le fromage en petits morceaux. Les mélanger aux épinards. Saler avec parcimonie car le fromage est déjà salé et le sera encore plus lorsqu’il sera chaud. Poivrer et mélanger. Former des galettes et laisser reposer 15 à 20 min à l’air libre afin qu’elles sèchent. Mettre de la farine de blé noir dans une assiette et déposer les galettes dessus. Les retourner plusieurs fois afin qu’elles soient bien enrobées. Dans une autre assiette déposer de la farine de blé noir, saler et poivrer, ajouter de l’eau afin d’obtenir une pâte à beignets. Placer les galettes dans la pâte, les retourner plusieurs fois. Chauffer la matière grasse, puis faire cuire les galettes sur chaque face. Les cromesquis sont prêts. Belle cuisine à tous, régine