La paleta de Kintoa, nouveauté de la charcuterie Aubard à Bayonne

Avec ou sans os, la charcuterie Aubard de Bayonne produit depuis 1946 de vrais bons jambons et de délicieuses charcuteries réalisés dans le respect des traditions. Cédric Bergès et toute son équipe de la charcuterie Aubard proposent également une nouveauté, la paleta de Kintoa !

Pour les paletas de Kintoa de plus de 12 à 14 mois d 'affinage la charcuterie Aubard a sélectionné des porcs lourds et racés de type ibérique : cochons de l'AOP de Kintoa.

Chaque paleta de Kintoa est frottée à la main et un mélange d'épices tenu secret lui assure un affinage optimal.L'élevage en plein air, dans les sous bois de nos montagnes basques, et un affinage long donnent à ce jambon une chair rouge foncée, marbrée et persillée, un arôme fruité et un goût puissant et profond.

L'affinage de plus de 12 à 14 mois se fait en altitude, dans la vallée des Aldudes, au cœur des montagnes basques, il permet d'avoir une paleta de Kintoa d'un caractère unique.

Porc de Kintoa, le cochon Noir du Pays Basque

Le porc de kintoa, ou cochon du pays basque, est élevé en pleine nature au Pays Basque, où il se nourrit de glands, châtaignes et autres produits issu des sous bois.

Les conseils de dégustations de Cédric Berges de la charcuterie Aubard :

Tranchée finement, la palette de Kintoa se déguste à température ambiante afin d'en révéler toutes les saveurs.