La Boulangerie Pâtisserie "Chez Madaune" à Auriac

La Boulangerie Pâtisserie "Chez Madaune" a ouvert récemment à Auriac, et pour le plus grand bonheur de tous !

Françoise et Florent vivent d'amour, d'eau fraîche et de bon pain depuis un an et demi à Auriac !

Une reconversion absolument réussie

Avant de faire un Kouglof à tomber par terre et un incroyable pain norvégien, Florent était paysagiste. Puis un jour il a quitté ses jardins pour cultiver du bonheur ... un bonheur sous forme de pain, de gâteaux, de viennoiseries, de pizza ou même de cake, et ça c'est une super bonne idée. Son amoureuse Françoise travaille avec lui et main dans la main, ils concoctent donc des vraies bonnes choses à Auriac, dans leur boutique Chez Madaune.

Le Kouglof de Chez Madaune

Inutile de demander son secret de fabrication à Florent, il ne vous dira rien ... et c'est ce qui rend le kouglof encore plus délectable !

Ouvert du :

► Lundi au vendredi : 06:00 – 14:00 // 16:00 – 20:00

► Samedi : 07:00 - 14:00 // 16:00 - 20:00

► Dimanche : 07:00 - 13:00

Vous êtes gourmand ? Rendez-vous au 11 route de Bordeaux 64450 AURIAC

Vous êtes prévoyant ? Passez-leur un petit coup de fil : 05 59 35 86 49