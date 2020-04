Lembeye : Le restaurant de "La Tour" s'exporte chez vous

Tout se passe dans une bâtisse du XIIIème siècle. Le restaurant de Stéphan Cauchoix vous propose une cuisine du terroir avec des produits locaux et de saison. Dès ce lundi 04 mai vous allez pouvoir déguster les préparations du chef Cauchoix directement chez vous.

C'est une adresse incontournable bien connue des lembeygeois, le restaurant de "La Tour" est une institution. Dans l'établissement du chef Cauchoix vous pourrez déguster des produits du terroir mais aussi une cuisine novatrice réalisée avec des produits locaux et de saison. Tous les jours de l'année, un menu du jour, un menu végétarien et un menu à 28€ vous est proposée pour découvrir le savoir-faire de l'établissement.

A partir de ce lundi 4 Mai le restaurant de "La tour" à Lembeye vous propose un service de plat à emporter. Les repas sont à emporter uniquement le midi du lundi au samedi de 10h30 à 13h00. Pour réserver votre prochain repas, il est important de commander la veille pour le lendemain pour tous les plats chauds. Le plat vous en coûtera 12 euros, vous pourrez déguster une joue de porc sauce aigre douce, ou une joue de bœuf à la madiranaise avec gratin, confit de canard du Gers de la ferme Descoubet à Saint Mont, avec miel et épices plus le fameux gratin. Vous pourrez aussi déguster des entrées et desserts, et d’autres plats à découvrir au 05 59 68 97 15.