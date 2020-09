Lourdes : L'imperial au Mercure

Pau : La Maison Adiiou star de la télé

Depuis un an, la boulangerie pâtisserie Adiiou est implantée au 17 rue Carnot à Pau. Depuis l'ouverture, c'est un véritable succès. Implantée face aux Halles de Pau, le commerce attire de plus en plus les clients et même les caméras de télévision du groupe M6.