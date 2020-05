Pau : Le restaurant "Lou Esberit" s'invite chez vous

Plus que jamais il est nécéssaire de se faire plaisir et de soutenir nos restaurateurs qui traversent tant bien que mal la crise sanitaire. Depuis le début du confinement le restaurant "Lou Esberit" de Nicolas Lormeau propose un service de vente à emporter qui connaît un véritable succès.

Nicolas Lormeau est un chef créatif et inventif qui sublime tous les produits qui lui passe entre les mains. Un chemin pavé d’étoiles : Gilles Goujon à l’Auberge du Vieux Puits, Michel Trama à "l’Aubergade", Gérald Passédat au "Petit Nice" ou encore Bernard Bach au Puits St Jacques. Il passera 4 ans à "L'échappée Belle" à L’Isle-Jourdain dans le Gers comme chef de cuisine. Mais finalement, c'est à Pau qu'il déposera ses valises pour ouvrir "Lou Esberit". Le restaurant Palois a décroché en 2019 son 2e BIB au guide Michelin, signifiant qu'il a réussi à allier gourmandises et qualité avec un rapport qualité prix de moins de 33€ pour un menu.

Pendant le confinement, le restaurant n'a pas fermé ses portes. Nicolas Lormeau a continué de proposer des menus à emporter pour le plus grand plaisir des clients, qui ont pu se faire plaisir même en cette période délicate. Initialement ouvert tous les midis en vente à emporter, le chef Lormeau a été obligé d'ouvrir aussi les jeudis, vendredis, et samedis soir entre 17h00 et 19h00 pour palier à la demande en constante augmentation. Preuve que les clients de l'établissement ont confiance en leur chef, beaucoup réservent à l'avance sans connaître le menu, ce qui a de quoi ravir le chef en cette période délicate.