Le restaurant "Le comptoir des sens" à Laroin : menus du jour, burgers, et tapas à emporter

Jérémie Hernandez, chef Au Comptoir des Sens à Laroin, restaurant bistrot-gastronomique-bar-tapas ouvert depuis juin dernier vous propose pendant la période de confinement un service de vente à emporter de Tapas, de burgers mais aussi un menu réactualisé chaque jour.

Après le restaurant de la villa Navarre et le restaurant de l’hôtel du parc Beaumont à Pau (hôtel 4 étoiles), le voici maintenant dans ses murs : Jérémie Hernandez est le chef du Comptoir des Sens à Laroin, un restaurant bistrot-gastronomique-bar-tapas ouvert depuis le mois de juin dernier. Vous retrouvez tous les jours de la semaine une carte avec uniquement des produits de saison et du fait maison. Pendant la période de confinement, pour garder une certaine proximité avec sa clientèle, pour proposer un service de restauration et pour assurer une entrée d'argent nécessaire à tous les restaurateurs en cette période de confinement.

Vous pouvez commandez tous les jours, des burgers, des tapas, mais aussi un menu actualisé chaque jour par Jérémie Hernandez et ses équipes. Vous pouvez retrouver le menu du jour, la veille sur Facebook, ce qui vous permettra de réserver en avance. Pour réserver, il est important de contacter les équipes du chef Hernandez la veille pour le lendemain au 05 59 68 48 81.

Le chef Hernandez vous offre une recette de ... à réaliser chez vous

Jérémie Hernandez chef Au Comptoir des Sens à Laroin vous propose une recette de ... à faire chez vous