Oloron Sainte-Marie : Philippe Isaad vous convie dans la cuisine de Papa

Le confinement a été difficile, il est temps de se faire plaisir avec la boutique-restaurant "Dans la cuisine" de Papa à Oloron Sainte-Marie. Dans ce lieu unique vous y découvrirez une épicerie fine ainsi qu'une cave à vin pour préparer au mieux vos prochains repas.

Philippe Isaad se propose d'être votre papa le temps d'un repas avec sa boutique "Dans la cuisine de Papa", située au 1 Rue de la Filature à Oloron Sainte-Marie. Dans cette boutique, vous y découvrirez des produits fins, parfait pour la réalisation de vos repas les plus techniques, mais aussi une cave composé vins du Languedoc et de la vallée du Rhône, région d'où est originaire Philippe Isaad, le gérant de cette boutique un brin particulière.

En plus de vous proposer une vente de produits du terroir et des accessoires de cuisine, Philippe Isaad vous propose des cours de cuisine pour apprendre à travailler les produits fins présents dans sa boutique. Celui-ci ne cesse de se réinventer et d'augmenter les propositions pour ses clients. Pendant la période de confinement, Philippe Isaad s'est lancé le pari de proposer un concept de dégustation à domicile.

Chaque vendredi (hors restriction sanitaire), Philippe Isaad propose un service de restauration. Chacun peut venir y découvrir les préparations délicieuse du chef comme un pavé de saumon à l'aneth et ail noir accompagné de fenouil confit au miel curry et gingembre, mais aussi un porc braisé à la sauce soja sucrée, ou encore le fameux gigot de 7 heures. La formule dégustation vous en coûtera 30€ par personne.

Si vous souhaitez découvrir l'univers de la cuisine de Papa de Philippe Isaad, celle-ci rouvre ses portes les mercredis, vendredis et samedis de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.