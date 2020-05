Pau : Maynats, la recette d'un succès

Jonathan Vallenari et Gautier Alvarez sont deux copains issu du lycée hôtelier de Tarbes. Après un parcours dans divers établissement, ils ouvrent le restaurant Maynats à Pau au Hédas en 2019.

Ils sont passionnées par la cuisine depuis leurs enfance. Jonathan Vallenari et Gautier Alvarez ont réussi à se faire un nom grâce à leur nombreux passage dans des cuisines étoilées en France. En 2019, le duo d'ami décide d'ouvrir leur premier restaurant à deux : Maynats (enfant en gascon) à Pau sur le quartier du Hédas. En quelques semaines d'existence, c'est un véritable succès, les clients ne cessent d'arriver en nombre pour déguster les créations des deux chefs.

Peu de temps après l'ouverture du restaurant, ils sont est repéré par le Gault & Millau qui leur attribue le prix de Jeunes talents. Maynats propose tout au long de l'année, une cuisine du terroir « GastroCool », c'est à dire une cuisine décontractée, gourmande et colorée selon Gauthier Alvarez. Celui-ci s'occupe des créations salée et c'est Jonathan Vallénari qui s'occupe du sucré. Au menu de ce restaurant : des produits locaux et de saison, travaillés avec soin.