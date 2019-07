Comme chaque samedi, nos deux compères, Jérôme et Bruno, accueillent une personnalité et parlent cuisine... Aujourd'hui leur invité est Laurent Hénart, maire de Nancy

Des racines dans les Vosges et la Meurthe et Moselle pour de bons souvenirs de choucroute ou de navarin d'agneau, des racines en italie pour les pâtes et le pot au feu italien, Laurent Hénart nous livre quelques uns de ses plats préférés ...