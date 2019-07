on cuisine avec Philippe Buron Pilâtre, fondateur et organisateur du Grand Est Mondial Air Ballon

Le Grand Est Mondial Air Ballon commence le 27 juillet. Son fondateur, et organisateur, depuis 30 ans, s'appelle Philippe BURON PILATRE. Il est venu parler cuisine avec nos deux compères, Jérôme Prod'homme et Bruno Ballureau et aussi parler montgolfières... Notamment cuisine !

Au menu, les plats préférés de Philippe, simples ! Tomates ou soupes ! Mais aussi les plats "gonflés" en cuisine, par exemple la célèbre soupe VGE. Ou encore quelques plats à base de ... Canard, mouton et poule, les trois premiers être vivants à avoir volé. C'était à Versailles en 1783 et nous en découvrirons l'histoire.