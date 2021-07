La Station Nuage à Saint-Sébastien-sur-Loire

Le long du boulevard des Pas-Enchantés, l’île Forget est un havre de paix à quelques encablures de la ville de Nantes. Ces anciennes prairies de pâturage aujourd’hui reconverties en parc municipal avec aires de promenade et de jeux ont gardé intacte leur beauté. une ancienne étable ayant abrité jusqu’au milieu des années 1950 quelques vaches domine encore aujourd’hui le site avec sa terrasse. Station Nuage est un ensemble sculptural et pictural qui transforme la physionomie de l’endroit et ses usages.

On voit la vie en bleu à Saint-Sébastien-sur-Loire

La station nuage - @Philippe Piron

YokYok transforme le bâtiment devenu une « station balnéaire » entièrement bleue, qui se dévoile comme une marée dans le paysage.

Accroché à la maison, transparent par sa constitution en filets, le nuage laisse s’échapper de minces soutiens structurels, filets de pluie caractéristiques du climat changeant de la région.