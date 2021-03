La recette du "burger maison de poulet des Ardennes, pomme de terre au four et mayonnaise rémoise" de l'Atelier de Luca à Reims

Ingrédients pour 4 personnes :

4 mini-pains individuels

4 tranches de bacon

1 oignon

3 blancs de poulet

2 tomates

1 petit Chaource

4 grosses pomme de terre

Herbes de Provence,

sel, poivre, beurre et huile

Pour la mayonnaise : 1 cuillère de moutarde de Reims, 2 oeufs, 2 cuillères de vinaigre de Reims, Huile de tournesol, sel et poivre

Préparation :

Laver et couper en 4 les pommes de terres puis les cuire au four pendant 30 minutes.

Arroser d’huile et beurre. A la sortie du four, les assaisonner, sel et poivre et herbes de Provence.

Dégraisser et retirer les parties sanguines du poulet, et hâcher celui-ci le plus finement possible.

Couper l’oignon et le hacher finement .

Dans un saladier, mélanger la viande avec l’oignon et assaisonner d’huile d’olive, sel et poivre. Former de petits burgers et colorer dans une poêle 2-3 minutes de chaque côté.

Couper les pains en deux et les toaster au four en position grill pour qu’ils colorent ou bien tout simplement au grille-pain. Couper en rondelles les tomates. Faire griller au four le bacon quelques minutes.

Réaliser la mayonnaise : Dans un bol, casser les jaunes d’oeufs, ajouter une cuillère à moutarde de Reims, fouetter énergiquement, et ajouter en filet l’huile de tournesol. Saler, poivrer.

Monter les burgers :

Sur la face intérieure des pains, étaler la mayonnaise, déposer un steak de viande, une tranche de bacon grillée, une rondelle de tomate, une tranche de Chaource, puis enfourner 5 minute le burger. A la sortie du four, ajouter la salade et le refermer. Déposer le burger dans une assiette et les pommes de terre autour.