La charlotte aux fraises et au champagne du chef Gérald Richard

Ingrédients pour 4 personnes :

Biscuit cuillère

4 œufs

120 g de sucre semoule

55 g de farine

55 g de fécule

sucre glace

Pour le sirop :

20 cl d’eau

80 g de sucre

Pour la mousse champagne :

20 cl de champagne

1 jus de citron

4 feuilles de gélatine

3 jaunes d’œufs

100 g de sucre

300 g de crème fouettée

Pour la garniture et le coulis :

500 g de fraises

50 g de sucre

1 citron vert

Préparation :

Confection des biscuits cuillères : Préchauffer le four à 190°. Couvrir une plaque de papier sulfurisé.

Séparer les blancs des jaunes. Battre les blancs en neige en les serrant avec le sucre semoule. Incorporer les jaunes un à un avant que les blancs ne soient complètement ferme.

Tamiser la farine et la fécule et ajouter en mélangeant délicatement à l’aide d’une spatule.

Déposer sur la plaque la moitié de la pâte en bâtonnets collés ensemble de 8 cm de long, à l’aide d’une poche munie d’une douille unie. Saupoudrer généreusement de sucre glace. Mettre au four et laisser cuire 10 min. Laisser refroidir sur une grille. Procéder de la même façon pour le reste de la pâte.

Réalisation de la mousse : Faire un sirop avec l’eau et les 100 gr de sucre, blanchir les jaunes avec le sucre et mettre les feuilles de gélatine à ramollir dans l’eau froide.

Dans une casserole mettre le champagne à chauffer avec le jus de citron puis verser sur les jaunes, remuer et verser dans la casserole et cuire à 83° et débarrasser ajouter la gélatine et laisser refroidir.

Imbiber le biscuit avec le sirop et disposer autour d’un cercle à pâtisserie de 20 cm ou individuel, tapisser également le fond.

Lorsque la crème est froide ajouter la crème fouettée puis garnir votre charlotte en mettant au milieu encore du biscuit imbibé ou des fraises coupées.

Faire prendre la charlotte au frais environ 1H.

Réaliser une petite salade de fraise avec 2/3 des fraises, 30 gr de sucre et le zeste du citron vert puis réaliser un coulis avec le reste des fraises et du sucre et un peu de champagne en mixant les ingrédients à l’aide d’un mixer plongeant.

Démouler la charlotte puis décorer avec la salade de fraises et servir avec le coulis

Charlotte aux fraises et au champagne © Radio France - Grégory Duchatel

Pour cuisiner en direct avec le chef à l'Atelier de Luca, appelez France Bleu Champagne Ardenne au 0809 400 500. Vous repartirez avec le plat que vous aurez préparé !La liste des ingrédients est disponible dès le mercredi sur notre page Facebook pour la recette du dimanche suivant.