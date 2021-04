Barcella et le chef Maxime de Luca

La recette de la "crème d’asperges vertes, girolles et haddock fumé " de Maxime de Luca, de l'Atelier de Luca à Reims.

Ingrédients pour 4 personnes :

300 gr d’asperges

1 oignon

150 gr de haddock fumé

150 gr de champignons (girolles ou morilles)

25 cl de lait

Une gousse d’ail

1 Bouquet de coriandre

70 gr de crème liquide

Curcuma

Une pincée thé vert Matcha

Préparation :

Laver et éplucher les asperges, les couper en morceaux, puis les faire revenir dans de l’huile et du beurre avec un oignon.

Mouiller à hauteur avec eau, lait, le thé vert et laisser cuire 30 mn environ à feu doux. Pendant ce temps, couper en deux les champignons ainsi que les pieds à l’aide d’un petit couteau.

Remplir l’évier d’eau froide, verser quelques gouttes de vinaigre, puis laver les champignons. Brasser avec les mains et les laisser sur un papier absorbant. Renouveler trois fois l’opération.

Faire sauter les champignons avec du beurre et huile d’olive dans une poêle bien chaude. Ajouter ail et coriandre hachée. Une fois cuits, récupérer le jus de cuisson et réserver le pour une future sauce.

Mixer le velouté, ajouter la crème liquide et rectifier l’assaisonnement. Tailler le haddock en tranches et le réserver de côté.

Dressage :

Déposer les champignons réchauffés puis napper avec le velouté et quelques lamelles de haddock.

Crème d'asperges vertes, girolles et haddock fumé © Radio France - Grégory Duchatel

Voici la recette en vidéo :

Pour cuisiner en direct avec le chef à l'Atelier de Luca, appelez France Bleu Champagne Ardenne au 0809 400 500. Vous repartirez avec le plat que vous aurez préparé !

La liste des ingrédients est disponible dès le mercredi sur notre page Facebook pour la recette du dimanche suivant.