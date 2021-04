tarte au citron meringuée

Ingrédients pour 4 personnes :

Pour la crème : 1 oeuf, 90 gr de sucre, 2 citrons, 90 gr de crème

Pour la pâte : 250 gr de farine, 90 gr de sucre glace, 15 gr de poudre d’amandes, 155 gr de beurre en pommade, 1 jaune d’oeuf

Pour la meringue : 240 gr de sucre en poudre, 80 gr d’eau, 110 gr de blanc d’oeuf

Préparation :

Pâte : Mélanger le sucre glace et la poudre d’amande avec le beurre pommade, ajouter le jaune d’oeuf, puis incorporer la farine. Mélanger au crochet doucement, faire attention de ne pas trop travailler la pâte pour éviter qu’elle soit trop élastique. Laisser reposer une nuit au frais. Etaler la pâte sur votre plan de travail, puis la déposer dans un moule à tarte (on appelle cela foncer), puis cuire à blanc à 180°C avec un légume sec.

Crème citron : Presser le jus des citrons et réserver. Dans une casserole, porter à ébullition la crème. Blanchir les oeufs avec le sucre, puis verser la crème chaude. Recuire quelques minutes sur le feu. Ajouter le jus de citron en remuant constamment, pour éviter que la crème se sépare.

Montage : Préchauffer le four à 130°C. Une fois les cercles de pâte cuits, verser l’appareil de crème citron, et cuire au four pendant 10 minutes.

Meringue : Monter les blancs en neige. Porter à ébullition le sucre avec l’eau jusqu’à une température de 120°C. Verser ce sirop cuit sur les blancs en neige, laisser tourner le mixeur 3 minutes. Préparation Répartir cette meringue à l’aide d’une poche à douille sur les tartes et caraméliser avec un chalumeau.

