La recette du "mille feuilles de boudin de Rethel, julienne de chou beurré, moutarde au mout de raisin" de Maxime de Luca, de l'Atelier de Luca à Reims.

Ingrédients pour 4 personnes :

3 boudins blancs de Rethel

1 rouleau de pâte feuilletée

1 demi-chou vert

1 pomme Gala

200 gr d’eau

60 gr de sucre

Beurre

1 pot de moutarde au mout de raisin de chez Clovis

1 pot de moutarde Clovis Sel, poivre Chips (facultatif)

Préparation :

Laver et éplucher la pomme à l’aide d’un couteau ou économe.

Retirer avec un vide pomme les pépins, détailler des tranches très fines, puis en petit cubes, plus exactement en brunoise.Dans une poêle avec du beurre et de l’huile, faire dorer cette brunoise pendant quelques minutes et réserver.

Détailler 12 rectangles de pâte feuilletée, puis les cuire entre deux plaques au four à 180°c. Pendant ce temps, retirer les premières feuilles du chou puis les côtes blanches, puis tailler en julienne avec un couteau éminceur.

Laver ensuite celles-ci et les cuire dans une poêle avec beurre et huile. Laisser cuire 20 minutes jusque ce qu’elles soient bien compotées. Ajouter une cuillère de mout de raisin et les pommes, réserver. Cuire dans une poêle les boudins blancs et bien les colorer sur chaque face. Enfourner 10 minutes.

Dressage :

Tout autour de l’assiette, réaliser des petits points avec les moutardes puis déposer un rectangle de pâte feuilletée, la julienne de chou - pomme et le boudin escalopé en tranches. Intercaler chaque rondelle de boudin avec une chips de pomme de terre.