Nems d’asperges et escargots, sabayon au champagne

Nems d'asperge, escargots et sabayon au champagne

Ingrédients pour 4 personnes :

1 botte d’asperge

200 gr d’escargot déjà cuit

1 échalotte

1 bouquet de persil

1 dl de ratafia

1 sachet de galette de riz

Huile d’olive, sel et poivre

Pour le sabayon : 2 oeufs, 1 jaune, 2 dl de champagne, sel, poivre, huile de noix et herbes hachée

Préparation :

Laver et éplucher les asperges, puis les cuire dans une grande quantité d’eau bouillante salé ou bien à l’autocuiseur en vapeur. Une fois cuite les tailler en tronçon de 6 cm, conserver 8 pointes.

Sur une planche à découper, ciseler l’échalotte et hacher grossièrement les escargots. Puis dans une poêle avec du beurre de l’huile, faire revenir le tout quelques minutes et déglacer avec du ratafia de Champagne, le persil hachée et assaisonner.

Dans un saladier humidifier les galettes de riz quelques secondes, les déposer sur un planche à découper bien propre. Déposer un tronçon d’asperges puis la farce escargot, rouler en forme de nem. Réserver dans des plats individuel à gratin.

Dans un saladier fouetter les oeufs, ajouter le champagne sel et poivre. Mettre ce saladier au-dessus d’un bain marie fouetter énergiquement et verser sur les nems d’asperges.

Faire griller au four quelques minutes ou chalumeau, Déguster avec une salade assaisonnée à l’huile de noix.

Pour cuisiner en direct avec le chef à l'Atelier de Luca, appelez France Bleu Champagne Ardenne au 0809 400 500. Vous repartirez avec le plat que vous aurez préparé ! La liste des ingrédients est disponible dès le mercredi sur notre page Facebook pour la recette du dimanche suivant.