Rouleau de printemps de homard, burrata, concombre et avocat vinaigrette à citronnelle et thé matcha

Ingrédients (pour 4 personnes) :

1 homard

2 burrata

12 feuilles de riz

2 avocats

1 concombre

1 pot de tomate séchée

Huile citronné

8 feuilles de laitue

Sel, poivre

Vinaigrette

Thé matcha

1 bouquet de citronnelle

Vinaigre de riz et huile d’olive

Préparation :

Porter à ébullition une grande quantité d’eau salée. Plonger d’abord le homard pendant 8 minutes, puis les rafraichir immédiatement, puis les décortiquer et les tailler en lamelles dans la longueur le corps et les pinces. Assaisonner avec une huile citronnée et sel poivre Laver et éplucher le concombre taillés en julienne (bâtonnets). Laver la citronnelle et conserver les feuilles, faire la même chose avec l’avocat tailler en bâtonnets.

Réalisation des rouleaux de printemps : Dans un grand saladier, tremper dans l’eau tiède la feuille de riz jusqu’à ce qu’elle se ramollisse, puis la déposer sur son plan de travail. Dans l’ordre, déposer dans le bas de la feuille la laitue, les bâtonnets de concombre, 2-3 bâtons d’avocat, 3 tomates séché, un peu de burrata, une lamelle de homard. Rouler d’un quart et plier les côtés et rouler de nouveau.

Pour la vinaigrette : Dans un saladier mélanger le vinaigre de riz et l’huile d’olive ajouter un pincé de thé matcha et la citronnelle en julienne sel et poivre.

Dressage :

Couper en quatre les rouleaux en quatre puis les déposer debout dans une assiette et napper de vinaigrette.