Timbale de tartare de saumon, mousseline d’avocat, huile de citron et brunoise de tomate

Tartare de saumon et mousseline d'avocat

Ingrédients (pour 4 personnes)

500 gr de saumon

2 avocats

1 bouquet de coriandre

2 échalotes

1 tomate

1 cuillère à café de curcuma

3 citrons

1 pamplemousse

Huile d’Olive

Sel et Poivre

Préparation :

Huile de citron : Dans un récipient, mettre le jus de citron, mixer avec 1 dl d’huile d’olive, sel et poivre puis réserver.

Purée d’avocat : Avec une cuillère, enlever la pulpe et mettre dans un bol, mixer avec le mixeur plongeant. Ajouter 6 cuillères à soupe d’huile de citron la moitié de la coriandre hachée, le curcuma, et assaisonner sel et poivre. Réserver.

Tartare de saumon : Tailler le saumon en tartare le couper au couteau assaisonner avec 3 cuillères à soupe d’huile de citron, y ajouter les échalotes hachées et un peu de coriandre.

Brunoise de tomate : Laver et tailler la tomate, puis la tailler en brunoise et réserver.

Pamplemousse : Laver et éplucher le pamplemousse puis récupérer à l’aide d’un petit couteau les segments.

Dressage :

Dans un cercle ou rectangle déposer le tartare de saumon, la purée d’avocat et le segment de pamplemousse. Entourer d’un cordon huile de citron des herbes hachée restante et des baies roses et le brunoise de tomate.

Ajouter quelques fleurs si vous le souhaitez puis ajouter l’huile de citron autour de la timbale.