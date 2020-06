Ce matin, on a la patate sur France Bleu Alsace

Ravissement pour les gourmets adeptes de la saisonnalité, annonciatrices des beaux jours, les pommes de terre primeurs (appelées aussi pommes de terre nouvelles) sont les premières pommes de terre de l’année.

Récoltées à partir d’avril-mai, avant leur complète maturité, elles sont commercialisées sans tarder pour garantir leur extrême fraîcheur. Elles ont une peau claire et fine qui s’enlève facilement sans épluchage, une chair fondante et une saveur pleine de délicatesse.

Délicieuse et vitaminée (c’est un vrai légume frais), la pomme de terre primeur, on ne s’en lasse pas.

C’est tellement bon qu’on en mangerait à tous les repas. Et on peut même changer de recette à tous les repas.

Leur chair est fondante et légèrement sucrée et l'on en apprécie les saveurs lorsqu'elles sont cuisinées simplement en robe des champs ou bien rissolées dans un peu de beurre salé et saupoudrées de thym ou de marjolaine. Versatiles, elles accompagnent aussi bien des sardines qu'une rouelle de porc et agrémentent parfaitement bien une salade composée.

