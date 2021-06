Cet été, on cuisine les abats sur France Bleu Alsace

Foie, pied, cœur, rognons ou gésiers, tripes, queue, ris ou joue. Leurs alliés ? Terrines et pâtés, sautés et braisés, mousses ou poêlées… des sauces, des herbes, des épices et des cocottes, des modes et des légumes. De quoi faire oublier leur origine modeste pour les hisser sur le podium des viandes de goût.

Ils ne sont pas chers, ils sont faciles à cuisiner, ils sont riches en vitamines et en fer, que demander de plus ? D'accord, ils peuvent parfois rebuter, mais ils gagnent à être connus, les produits tripiers !

Il est l'un des derniers tripiers d'Alsace à Mundolsheim, Gilles Hirschfell est avec vous ce matin sur France Bleu Alsace.

A gagner cette semaine : Une centrifugeuse avec blender de la marque Lacor offert par le CHR Alsace, cafés, hôtels, restaurants, acteur majeur auprès des professionnels du métier de bouche, qui offre désormais ses services et ses produits aux particuliers. Des arts de la table, au mobilier, jusqu'aux ustensiles de cuisine ou de pâtisserie, les équipes de Souffelweyersheim et de Colmar pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix. CHR ALSACE, le bonheur à votre table.

