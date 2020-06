On cuisine ensemble la betterave avec France Bleu Alsace

Rouge bordeaux et bien ronde, pour la plus répandue, la betterave fait partie de nos légumes faciles à cuisiner.

La betterave est étonnante... Si on la connaît surtout en petits cubes assaisonnés, on ignore parfois qu’elle renferme des trésors d’ingéniosité. Son jus donne de jolies colorations roses et adoucit un gaspacho, par exemple.

La betterave se mange crue, finement râpée, mais la plupart du temps cuite. Servez-la en salade, coupée en dés sur un lit de mâche et assaisonnée d'une vinaigrette à l'huile de noix. Dégustez-la froide, nappée d'une sauce au yaourt, à la menthe et à l'ail, ou bien chaude, avec une crème à l'échalote.

En version aigre-douce, vous pouvez faire un chutney (avec des pommes, un oignon et des épices), qui accompagnera à merveille foie gras ou viande froide.

