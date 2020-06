On cuisine ensemble la viande d'agneau avec France Bleu Alsace

Viande d’exception, l’agneau se cuisine de 1001 manières et offre de succulents plats traditionnels.

Qu’on lui préfère le gigot, le carré, les côtelettes, la souris ou la selle, la viande d’agneau sait ravir les appétits des plus gourmands et les amateurs de viandes à la fois tendres et goûtues.

Dans des plats traditionnels français, d’Europe occidentale ou du Maghreb, l’agneau est associé à des saveurs différentes et cuit sous diverses formes, mais toujours adoré et attendu par les tablées entières. En ragoût, en tajine, en brochettes ou en boulettes, rôtie, confite ou marinée, la viande d’agneau a tout pour plaire

On cuisine la viande d'agneau ce matin avec Dominique Radmacher, le chef de la Winstub strasbourgeoise Chez Yvonne

