On cuisine ensemble les différents Currys avec France Bleu Alsace

Le véritable terme désignant les mélanges d’épices parfumant la cuisine indienne est «masala », qui signifie « mélange » en langue indienne, le mot « curry » découlant du tamoul « kari », signifiant « ragoût » ou « plat mijoté ».

Le curry ne doit pas être confondu avec la « feuille de curry » ou kaloupilé, une épice qui entre souvent dans la composition du curry (le mélange). Les mélanges d’épices de type curry sont utilisés en Inde depuis toujours, et préparés encore aujourd’hui de la même manière qu’il y a des millénaires, c’est-à-dire, en broyant les épices souvent torréfiées sur le feu avec un peu de matière grasse. La poudre de curry jaune que tout le monde connaît daterait du 18e siècle. Il aurait été confectionné par les marchands indiens pour les membres du gouvernement colonial britannique et de l’armée retournant en Angleterre. Ces Anglais rapportent ce mélange encore appelé « masala », puis le rebaptisent avec le terme que tout le monde connaît aujourd’hui : « curry ».

La composition des currys varie énormément, ils peuvent être très doux ou bien très épicé, confectionné avec une grande variété d’épices et herbes ou non, et de toutes les couleurs, même si le plus connu est le curry jaune à base de curcuma. Les épices qui le composent varient selon le type de curry, la région, et la famille qui le prépare.

On en cuisine ensemble en compagnie de Luc Leiser de la boutique Citron Safran à Strasbourg