On cuisine la lotte sur France Bleu Alsace

La lotte ou baudroie porte le surnom de « crapaud » ou « diable des mers » à cause de sa vilaine tête. En France, on emploie le terme « baudroie » pour le poisson entier et « lotte » pour le poisson sans la tête.

La lotte fournit des protéines de qualité. Elle est source de potassium, calcium, magnésium et phosphore qui participent au bon fonctionnement de l’organisme. La lotte apporte des vitamines du groupe B qui interviennent dans de nombreuses fonctions. C’est un poisson pauvre en calories.

Accompagnée de légumes ou de poireaux fondue, la lotte se cuit au four ou bien à la poêle. Partageons ensemble ce matin vos recettes en compagnie de Sébastien Buecher le chef étoilé de l'auberge du Frankenbourg à La Vancelle.

Toutes vos recettes dès 10H au 03.88.25.15.15 et votre participation au défi du frigo pour gagner, chaque jour, dans le cadre de la fête des grands-mères le dimanche 07 mars, un roman de femme, celui de Mary Higgins Clark offert par la maison d'édition Les Editions retrouvées.

LE RENDEZ-VOUS DE 10H30

Depuis le 23 février et jusqu'au 19 mars, les mardis et les jeudis, les restaurateurs du pays de Ribeauvillé cuisineront 100 repas par jour pour les étudiants demandeurs sur inscription. Le retrait se fait à midi au café Rapp à Colmar. Amandine est co-initiatrice du projet "du coeur au pays de Ribeauvillé, 100 repas par jour" elle est avec nous pour nous parler de ce bel élan de solidarité.