On cuisine la pêche sur France Bleu Alsace

Légère et rafraîchissante, juteuse à souhait, la pêche est l'un des fruits les plus appétissants de l'été.

Il existe plusieurs variétés de pêches. Les blanches ont une chair fragile, une texture fine et sont très parfumées. Quant aux jaunes, elles sont plus résistantes et moins juteuses. Les pêches de vigne, à la chair rouge, sont très parfumées. De même que les pêches plates, particulièrement juteuses et savoureuses.

A chacune ses emplois. Ainsi, pour cuisiner, mieux vaut utiliser la pêche jaune, car sa chair est moins fragile que la blanche qu'il vaut mieux déguster crue.

La pêche s'utilise surtout en dessert froid ou chaud. On peut tout d'abord penser à la fameuse salade de fruits d'été ou à toute autre salade incluant le fruit, ou encore au tiramisu à la pêche

Mais la pêche cuite connaît de nombreux emplois : en papillotte, en brochette, rôtis, ou encore pocher

Un petit conseil de préparation : pour la peler, plongez-la 10 secondes dans l'eau bouillante, puis dans un bol d'eau glacée. Sa peau se retire alors très facilement.

