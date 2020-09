On cuisine le boeuf sur France bleu Alsace

La grande variété des morceaux de bœuf permet de le cuisiner de toutes les sortes : mijoté en cocotte avec les Paupiettes de bœuf à la provençale, cru avec le Tartare de bœuf, grillé avec la Côte de bœuf.

Choisissez votre viande fraîche, brillante et d’un beau rouge soutenu. Pas de panique, la couleur s’adapte à la cuisson ! Conservez-la dans son emballage d’origine avant de la cuisiner, dans la partie la plus froide du réfrigérateur. Et pas plus de deux à quatre jours pour un morceau entier, douze heures pour un steak haché !

Le bœuf est une excellente source de zinc, de cuivre et de sélénium : ces minéraux antioxydants sont essentiels à la lutte contre les radicaux libres, responsables du vieillissement des tissus et de certaines maladies cardio-vasculaires et de cancers.

Le boeuf à l'honneur ce matin de 10h à 11h avec Guillaume Scheer le chef du restaurant Les plaisirs gourmands à Schiltigheim

Vos recettes au 03.88.25.15.15 et votre participation au défi du frigo pour remporter un superbe coffret d'épices offert par l'épicerie Citron Safran à Strasbourg