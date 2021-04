On cuisine le boeuf sur France Bleu Alsace

Grillé, en brochette, on le connaît bien et pourtant, il en reste tant à découvrir. Synonyme de force et de forme, la diversité des préparations est époustouflante ! Plat rapide ou plat mitonné, froid ou chaud, viande épaisse ou en tranche fine, le bœuf nous offre une immense variété de goût.

Le bœuf est une excellente source de zinc, de cuivre et de sélénium : ces minéraux antioxydants sont essentiels à la lutte contre les radicaux libres, responsables du vieillissement des tissus et de certaines maladies cardio-vasculaires et de cancers.

A la poêle, au four, en cocotte ou cru en carpaccio, le bœuf se prête à toutes les préparations en toute saison. Le bœuf on le cuisine avec Jérôme Koehler, directeur de l'auberge du cheval blanc à Westhalten sur France Bleu Alsace.

LE RENDEZ-VOUS DE 10H30

Depuis 1986, La Ferme de la Bouille à Sainte Croix aux Mines fait de l’élevage de montagne à 650m d'altitude, avec un cheptel de 65 vaches de race vosgiennes. Producteur de viande de bœuf de qualité en circuit court, son activité commerciale s’est largement développée ces dernières années

Violette botter est éleveuse de bœuf de race vosgienne, elle est avec nous ce matin