On cuisine le chou avec France Bleu Alsace

Le chou est un légume-feuille qui appartient aux familles des brassicacées et des crucifères. Il est disponible toute l’année sur les étals car il en existe près de 400 variétés : pommé vert, blanc ou rouge, de Milan, cavalier, frisé et tous les choux chinois. On mange le chou cru, fermenté ou cuit.

Le chou est très peu calorique et d'une bonne source de vitamines A et C, de potassium et d’acide folique. Comme tous les membres de la famille des crucifères, il a des propriétés anticancéreuses.

Le chou est facile à cultiver en raison de sa grande capacité d’adaptation au froid et il se conserve très bien. Cependant, plus on attend avant de le consommer, plus il risque de devenir amer. Conservez votre chou dans le réfrigérateur jusqu’au moment de le trancher. Le chou se congèle après avoir été blanchi trois minutes dans l’eau bouillante.

