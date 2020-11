On cuisine le crabe sur France Bleu Alsace

Un crustacé très raffiné qui est adoré pour sa chair tendre et savoureuse

Il existe près de 4.000 variétés de crabes dans le monde, du crabe royal d'Alaska pesant plus de 10 kilos à l'araignée à la chair plus fine et fraîche, en passant par le crabe bleu, soit autant de raisons d'apprendre à cuisiner le crabe.

Apprendre à cuisiner le crabe frais, le préparer et le cuisiner ouvre les portes d'une multitude de recettes, de la salade de crabe aux petits cakes en passant par le tartare de crabe, les possibilités sont infinies

