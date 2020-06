On cuisine le poulet avec France Bleu Alsace

Rôti, frit, mijoté, sauté, entier, en morceaux, haché... on va se régaler

Le poulet peut s'accommoder de mille et une manières toujours délicieuses, simples ou plus complexes mais le plus souvent très appréciées.

On le retrouve à la fois dans les recettes de tradition mais aussi dans les innombrables recettes de la cuisine du monde. Il se mange aussi en brochettes ou servi froid dans des salades, comme dans la salade Caesar. Le choix est vaste.

Mais pas question de cantonner le poulet à l’Hexagone, loin de là. La planète aime la volaille, et entend bien le prouver en recettes du monde entier !

Sauté, mijoté, entier ou émincé, chacun son truc et ses secrets pour faire du poulet un ingrédient chic, choc et si peu cher. Cuisse ou blanc, sucré ou pimenté, notre poulet adoré se croque à toutes les sauces pour un tour de planète du bout de la fourchette… voire des baguettes !

C'est Sylvie Grucker, cheffe du restaurant Le pressoir de Bacchus à Blienschwiller qui va vous proposer ces recettes, astuces et tour de main de 10h30 à 11h30

Venez nous proposer les vôtres au 03.88.25.15.15