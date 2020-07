On cuisine le saumon sur France Bleu Alsace

Autrefois réservé aux moments d’exception, le saumon s’est considérablement popularisé dans nos assiettes. Outre ses qualités gustatives et nutritives, le succès du saumon tient aussi certainement à la variété de ses modes de consommation : cuit en filet ou en pavé, en papillote, poêlé, fumé, tout est possible !

Le saumon aime aussi la simplicité : un filet de saumon cuit à la poêle et simplement assaisonné d’un peu de sel et de poivre vous promet un excellent moment, il s’accordera avec de nombreux légumes et féculents. Citronné, adjoint d’un peu de crème, accompagné de riz, le saumon est devenu un allié du quotidien pour des préparations rapides et néanmoins savoureuses.

Saumon frais avec une belle salade ou saumon fumé sur des toats en apéritif, tout est permis avec ce magnifique poisson

On le cuisine en compagnie de Floriane Sitz, cheffe du restaurant Cokoon à Strasbourg

Vos recettes dès 10h au 03.88.25.15.15