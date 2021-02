On cuisine les carottes sur France Bleu Alsace

Ce légume aussi bien apprécié pour sa couleur que pour sa texture et sa saveur, ne manque pas de raviver nos papilles en toute saison… et plus d’une fois puisqu’il est, à vrai dire, l’un des moins chers sur les étals des marchés. La carotte, à moindre coût donc, rehausse à merveille n’importe lequel de nos mets…

Les bienfaits de la carotte proviennent pour beaucoup du béta-carotène qu'elle contient. C'est un puissant antioxydant qui lutte contre les radicaux libres responsables du vieillissement. Ainsi, il améliore l'état de la peau en favorisant sa régénération et sa cicatrisation.

Qu’elle soit seule ou en botte, la carotte n’a jamais fini de nous surprendre, on la cuisine avec Matthias Degouy, chef de l'hôtel restaurant les Alisiers à Lapoutroie

LE RENDEZ-VOUS DE 10H30

Elle est la compagne mais aussi la partenaire de notre chef, Caroline Degouy est sommelière à l'hôtel-restaurant les Alisiers à Lapoutroie, et c'est elle qui vous conseille pour les accords mets-vins. On va lui demander quels vins vont le mieux avec la carotte.