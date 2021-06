On cuisine les girolles sur France Bleu Alsace

Fraîche ou séchée, la girolle (appelée aussi chanterelle) est un champignon de caractère, apportant un petit goût de sous-bois aux plats qui la méritent. Unique par son parfum délicat, elle est pour autant assez répandue et ainsi plutôt accessible. elle se marie à la perfection avec les gibiers, créant une harmonie propre aux espèces sauvages.

La girolle aime aussi se mêler à l’iode, se noyer dans les pâtes, se balader en campagne et rencontrer la basse-cour. Vous en salivez déjà ? Rien de plus normal, la girolle c'est extra.

On la cuisine ce matin en compagnie de Pierre Weller, chef du complexe hôtelier et spa la source des sens à Morsbronn les bains sur France Bleu Alsace.

LE RENDEZ-VOUS DE 10H30

Reprendre un petit commerce, lancer sa propre épicerie dans une ville d'à peine 500 habitants. Est-ce fou ? Courageux, ou tout simplement "humaniste"? Philippe Scheer, maraîcher à Triembach-au-Val dans le Val de Villé opte pour la dernière option et ouvre le 05 juillet prochain son épicerie Les jardins de L'ungersberg. Il est avec nous pour nous raconter cette belle aventure.